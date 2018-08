Oude luchtfoto's geven een grotendeels verdwenen Arnhem weer

ARNHEM - Het terrein van Bronbeek was nog omringd met weilanden. Bij de latere John Frostbrug werd grond bouwrijp gemaakt. Er reden nog stoomtreinen en er stond nog een kazerne aan het Willemsplein. Vooroorlogse luchtfoto's geven een Arnhem weer dat we nauwelijks nog herkennen.

Begin jaren 20 konden vliegtuigen voor het eerst met een camera de lucht in. Een unieke kans voor Defensie om Nederland van bovenaf te verkennen. En het leverde bijzonder mooie plaatjes op, ook van Gelderland. Dat blijkt uit zo'n 2000 oude zwart-wit foto's die het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) donderdag heeft vrijgegeven.



Maar ook talloze andere plekken in de provincie werden gefotografeerd. De luchtvaartafdeling, een voorloper van de luchtmacht, deed dat. De foto's werden gebruikt ter verkenning en voor het maken van kaarten. 'Maar piloten maakten ook foto's voor hun privé-collectie', vertelt Dirk Janse van het NIMH. 'We hebben door zo'n twee miljoen foto's uit het archief van Defensie heen gespit en de mooiste eruit gepikt.'



Het gaat om afbeeldingen die gemaakt zijn in de jaren '20 en '30. 'Tot aan de Duitse inval tijdens de Tweede Wereldoorlog', aldus Janse. 'Toen kreeg Defensie uiteraard andere prioriteiten.' Bekijk Arnhemse foto's hier en de hele collectie foto's hier.

Omroep Gelderland/RTV Arnhem