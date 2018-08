Deel dit artikel:











Lezing Antony Beevor Airborne Museum Auteur Antony Beevor (foto Omroep Gelderland)

OOSTERBEEK - Op 14 september vertelt Antony Beevor over zijn nieuwste boek De Slag om Arnhem. Hij gaat daarbij uitgebreid in op de vraag waarom deze operatie mislukte. In het boek ‘De Slag om Arnhem’ geeft gerenommeerd historicus en meesterverteller Antony Beevor, auteur van bestsellers als ‘D-Day’ en ‘Stalingrad’, met veel oog voor de militaire en politieke beslissingen, een compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem

Programma Op 14 september gaat Beevor uitgebreid in op de vraag waarom de operatie in september 1944 een verloren strijd werd. Ook beantwoordt hij graag vragen uit de zaal. 19.00 uur Inloop

19.30 uur Lezing Antony Beevor & beantwoorden vragen

20.15 uur Gelegenheid om het museum te bezoeken

21.30 uur Einde Meer info via Airborne Museum Hartenstein