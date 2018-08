Airborne Museum is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

ARNHEM - .

Het Airborne Museum ontvangt al jaren individuele bezoekers, groepen, gezinnen en schoolklassen in het museum om het verhaal van de Slag om Arnhem en het belang dat we dit nooit mogen vergeten te delen. Het Airborne Museum is de enige plek in Nederland waar het complete verhaal van deze belangrijke gebeurtenis uit onze geschiedenis wordt verteld.

Het museum is een stichting met een Raad van Bestuur. Naast een directeur zijn er 8 stafleden op het gebied van collectie, presentatie en educatie, research, sales en marketing, bedrijfsvoering, de VVV en museumwinkel en facilitair.

Airborne Museum ‘Hartenstein’ organiseert regelmatig verschillende activiteiten in het museum zoals rondleidingen, activiteiten voor gezinnen en lezingen. Hiervoor is het van belang dat bezoekers op een gastvrije en enthousiasmerende manier worden ontvangen in het museum en actief op de verschillende mogelijkheden worden gewezen. Maar ook bij vertrek kan men bezoekers wijzen op toekomstige tentoonstellingen of activiteiten.

Het Airborne Museum heeft deze nieuwe functie ingesteld om een nog betere service te verlenen aan onze bezoekers. Je werkt samen met een groep enthousiaste vrijwilligers.



Wat vragen wij van je als vrijwilliger?



je ontvangt de gasten direct bij binnenkomst, jij bent het visitekaartje. Heet ze welkom, informeert en verwijst ze naar de mogelijkheden, tentoonstellingen en activiteiten die er op dat moment zijn

je bent op en top dienstverlener en servicegericht ingesteld, het beleefd en vriendelijk te woord staan van de bezoekers staat voorop

je bent proactief, secuur, representatief, inlevend, probleemoplossend en hebt een actieve houding

goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal

bij afscheid van het bezoek aan ons museum informeren of alles naar wens is geweest

afnemen van publieksonderzoeken en aangeven wat er de komende tijd op het programma staat en wijzen op de producten uit de winkel

flexibele inzet op feest- en weekenddagen

je hebt interesse en globale kennis van Operatie Market Garden en regionale toeristische wetenswaardigheden

werkervaring binnen marketing of evenementenbranche is een pré

kunnen schakelen tussen diverse handelingen / activiteiten en daarbij rustig, efficiënt en effectief blijven.

voor deze functie is een Verklaring omtrent Verdrag vereist.

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het Airborne Museum? Reageer dan hieronder!