Vrijwilliger worden bij de IMC Weekendschool?

ARNHEM - .

IMC Weekendschool is een landelijke stichting, met onder meer in Nijmegen een vestiging. Iedere zondag komen leerlingen van 10 -14 jaar naar onze school om van bevlogen gastdocenten (met uiteenlopende beroepen) te leren welke beroepen er zijn en wat je daar allemaal voor moet kunnen. De leerlingen komen grotendeels uit sociaal-economische aandachtswijken, en volgen het weekendschoolprogramma 2,5 jaar lang. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die op zondag ondersteunen in de klassen, naar vrijwillige gastdocenten die hun enthousiasme voor hun beroep met kinderen willen delen, én naar financiële sponsors die mogelijk maken dat we de leerlingen dit onderwijs kunnen blijven bieden.

Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij de IMC Weekendschool? Reageren kan hieronder!