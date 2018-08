Deel dit artikel:











Verwarde bewoner aangehouden na uitslaande brand Nijmegen Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Een Nijmegenaar is donderdagmiddag aangehouden na een uitslaande brand in zijn kamerwoning aan de Voorstadslaan in Nijmegen. Volgens de politie is hij opgepakt omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de brand. Hij zou een verwarde indruk maken. Er zijn geen gewonden gevallen.

Omwonenden hoorden een knal, waarna er brand ontstond in de kamerwoning op de tweede etage. Zes woningen moesten worden ontruimd. Meerdere woningen zijn onbewoonbaar door rook- en brandschade. De brandweer en Forensische Opsporing van de politie doen onderzoek naar de oorzaak van de brand