Jeugdzorg Tiel kost veel meer dan verwacht, gemeente laat hoge kosten onderzoeken

TIEL - De gemeente Tiel laat de oorzaak onderzoeken van de hoge kosten in de jeugdzorg. Vorig jaar liep het tekort ervoor op tot 2,1 miljoen euro, blijkt uit de begroting.

Verreweg het grootste deel van het bedrag is een overschrijding van het budget voor de jeugdzorg. Wethouder Melissen zegt dat er meer steden zijn waar de kosten voor de jeugdzorg hoog zijn, maar hij wil extra onderzoek. Melissen wil weten of er meer problemen zijn bij de jeugd in de regio dan elders of dat er eerder tot zorg overgegaan moet worden.

Tiel heeft in het verleden wel extra geïnvesteerd op de jeugdzorg omdat de kosten al hoog waren. Zo is er extra personeel gekomen om huisartsen te ondersteunen.

De gemeente wil nu eerst dieper naar de achterliggende oorzaken kijken. Tiel weet nog niet waarop bezuinigd moet worden om de tegenvaller van 2,1 miljoen op te vangen.