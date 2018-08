Worst van toekomst ziet mogelijk het levenslicht in Wageningen

WAGENINGEN - Een roomijsje zonder calorieën of een vetarme worst; de kraamkamer hiervoor komt in Wageningen.

Op de campus van de Wageningen Universiteit wordt door voedingsmiddelenconcern Unilever druk gebouwd aan een gloednieuw innovatiecentrum. Daarin wordt kennis uitgewisseld tussen studenten, Unilever en kleine bedrijven over betere voeding.

Het innovatiecentrum gaat bestaan uit een mini-fabriek waar op kleine schaal proeven worden gedaan met nieuwe etenswaren. Ook komt er een laboratorium.

In de loop van volgend jaar moet het innovatiecentrum in Wageningen de deuren openen. Zo'n 400 mensen komen er te werken.

Unilever had al een innovatiecentrum in Vlaardingen, maat dat gaat dicht. De medewerkers hiervan worden overgeheveld naar Wageningen. 'Vanzelfsprekend is het aan henzelf of ze gaan verhuizen of in Vlaardingen en omgeving blijven wonen', vertelt een woordvoerder.