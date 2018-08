Hoe zag Gelderland er 90 jaar geleden uit van boven?

Zo zien we Borculo in 1925, nadat het verwoest werd door een tornado, ook wel 'de cycloon van Borculo' genoemd. Het Achterhoekse dorp werd toen het zwaarst getroffen van alle plaatsen in de omgeving. Er vielen vier doden en tachtig gewonden.

Borculo na tornado in 1925

Gigantische collectie

Maar ook talloze andere plekken in de provincie werden gefotografeerd. De luchtvaartafdeling, een voorloper van de luchtmacht, deed dat. De foto's werden gebruikt ter verkenning en voor het maken van kaarten. 'Maar piloten maakten ook foto's voor hun privé-collectie', vertelt Dirk Janse van het NIMH. 'We hebben door zo'n twee miljoen foto's uit het archief van Defensie heen gespit en de mooiste eruit gepikt.'

Het gaat om afbeeldingen die gemaakt zijn in de jaren '20 en '30. 'Tot aan de Duitse inval tijdens de Tweede Wereldoorlog', aldus Janse. 'Toen kreeg Defensie uiteraard andere prioriteiten.' Bekijk de hele collectie foto's hier.

Arnhem

Ermelo

Pannerden

Driebergen