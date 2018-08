Met uitsterven bedreigd; een bijzondere portrettenserie van Omroep Gelderland

ARNHEM - Mensen die zo uniek zijn dat ze als het ware ‘met uitsterven worden bedreigd’, daar ligt de inspiratie voor deze nieuwe reeks korte documentaires. Acht portretten van personen die vanwege hun uitzonderlijke levensstijl, opvattingen of beroep een inkijkje waard zijn. De serie ‘Met uitsterven bedreigd’ is vanaf 30 augustus acht weken lang te zien bij Omroep Gelderland.

In de eerste uitzending op donderdag 30 augustus een portret van Hendrik Jan Wassink. Boertje Wassink, geboren in 1925 en nooit getrouwd, lijkt het eeuwige leven te hebben. In de uiterwaarden van de IJssel speelt zijn leven zich af, samen met zijn laatste overgebleven paard Helena. Hendrik Jan boerde hier met zijn vader die 25 jaar geleden overleed. Ook al lijkt de tijd stil te hebben gestaan op de boerderij, Hendrik Jan staat op zijn manier middenin het leven en is tevreden met alles wat er nog is.

Hoewel de hoofdpersonen zichzelf vaak helemaal niet bijzonder vinden, denken de makers daar anders over. ‘Vastleggen nu het nog kan’ vormde hierbij het uitgangspunt. De 10 minuten durende portretten zijn gemaakt door verschillende regisseurs en filmmakers, waardoor iedere aflevering een eigen stijl heeft.

Met uitsterven bedreigd is te zien bij Omroep Gelderland vanaf 30 augustus, iedere donderdag om 17.35 uur (daarna ieder uur herhaald). De programma’s van Omroep Gelderland zijn ook online (terug) te zien via www.gld.nl/tv en YouTube.