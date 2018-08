'Te weinig leerkrachten om in te vallen bij ziekte'

ARNHEM - Scholenvereniging PON, waar veel basisscholen en speciale scholen in Gelderland-Oost onder vallen, maakt zich grote zorgen over het tekort aan inval-leerkrachten.

PON heeft een eigen flexpool. In die pool zitten leerkrachten die tekorten kunnen aanvullen op scholen, bijvoorbeeld bij een griepgolf. De afgelopen jaren meldden steeds meer scholen zich aan bij die pool. Maar door het lerarentekort in sommige regio's is het steeds moeilijker leerkrachten te vinden.

Vroeger zaten er standaard 400 onderwijzers in de pool. Vorig jaar waren het er nog maar 120. PON zet alle zeilen bij om dat aantal weer op te krikken. Het zijn er inmiddels 200. Dat is nog steeds veel te weinig. Directeur Mini Schouten van PON: 'We vrezen de eerste griepgolf. Vorig jaar hebben we al weken gehad dat we 700 verzoeken per week kregen en 130 keer nee moesten verkopen.'

'Een hele puzzel'

Directeur Henk van der Kaa van basisschool De Holtbanck in Rheden: 'We hebben nog geen klas naar huis gestuurd, maar het is soms een hele puzzel. We hebben ook wel eens achter het net gevist bij de flexpool. Dan moet je echt gaan schuiven. Ik sta dan bijvoorbeeld zelf voor de klas. Of de intern begeleider. Ik heb ook wel eens een grootouder benaderd. Maar die woont verderop en zij kan niet garanderen dat als school om half acht belt, zij dan op tijd kan zijn.'



Van der Kaa bespreekt met de leerkrachten ook de mogelijkheden van de griepprik. 'We kunnen het niet verplichten. Maar we sturen bijvoorbeeld wel informatie rond over vaccineren tegen de griep.' PON probeert zelf nieuwe medewerkers te lokken door ze extra begeleiding en cursussen aan te bieden.