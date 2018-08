Wel fouten, geen chaos bij PlusOV

APELDOORN - Het doelgroepenvervoer door PlusOV verloopt nog zeker niet vlekkeloos. Het lijkt erop dat als een kind éénmaal verkeerd in het systeem staat, het probleem niet snel opgelost is. De organisatie vervoert zo'n 1.400 leerlingen plus cliënten van de dagbesteding in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Heerde, Voorst en Zutphen. Volgende week volgen ook de leerlingen uit Hattem.

PlusOV vervoert onder meer leerlingen van Het Kroonpad in Apeldoorn, een school die 110 leerlingen telt. 'Het vervoer van een aantal van hen verloopt nog niet goed', zegt directeur Frank Spiegelenberg. 'Dat betekent in de praktijk dat een kind op school staat en dat wij vervolgens een uur met PlusOV aan de telefoon hangen. Uiteindelijk is de oplossing meestal dat mijn collega's een kind thuisbrengen, of de ouders ze ophalen. Deze kinderen zijn erg kwetsbaar, zitten soms in een rolstoel en hebben hier erg last van.'

Ontevreden

Een van die kinderen is de dochter van Jeanette Hulleman. Vorig jaar stelde Hulleman samen met andere ouders van Het Kroonpad een petitie op omdat ze ontevreden was over het vervoer. Ze maakte zich grote zorgen over het vervoer dit jaar. Haar angst werd werkelijkheid; al vier dagen op rij is haar dochter niet thuisgebracht. Haar dochter heeft veel last van stress en onzekerheid. Hulleman heeft geen vertrouwen meer in de organisatie. En ook bij de Wibrich Angenent uit Vaassen gaat het deze week mis. De gemeente Epe heeft haar dochter per ongeluk op de verkeerde school aangemeld en PlusOV heeft tegen haar gezegd dat er geen plek om haar alsnog naar de juiste locatie te brengen: 'De gemeente Epe heeft nu voor de komende twee weken een privétaxi voor ons geregeld, want mijn dochter is al de hele week niet naar school geweest.'

'PlusOV niet heel flexibel'

Marianne Heijting, directeur op voortgezet speciaal onderwijsschool de Zonneheuvel, concludeert dat de chaos van vorig jaar uitblijft. Al gaat het bij haar op school ook mis: 'PlusOV is niet heel flexibel in het vinden van een oplossing. Heel vervelend, want onze kwetsbare leerlingen zijn dan de dupe.' Namens Het Kroonpad beaamt Frank Spiegelenberg dat PlusOV een stuk minder flexibel is dan de taxibedrijven die voorheen het vervoer verzorgden. 'Als er een probleem was, dan belden we het taxibedrijf en dan werd het probleem opgelost. Of we regelden het rechtstreeks met de chauffeur. Dat kan bij PlusOV niet.'

Aantal klachten

PlusOV kan nog niet zeggen hoeveel klachten het bedrijf inmiddels kreeg. Wel vertelt een woordvoerder dat het op 'piekmomenten' erg druk is aan de telefoon. 'We vinden het heel schrijnend en doen er alles aan om alle problemen op te lossen. Maar de planning is zo ingewikkeld dat het soms even tijd kost. Het bedrijf worstelt er ook mee dat sommig scholen een week van te voren andere eindtijden doorgaven. 'Dan kunnen we een deel van de puzzel opnieuw maken', aldus de woordvoerder.

Keurig op tijd

Judith Rebel en haar zoon Jari hadden weinig vertrouwen in het vervoer van PlusOV omdat het bedrijf vorig jaar veel fouten maakte. Maar Jari is de hele week keurig op tijd gebracht en gehaald. Te vroeg juichen wil Judith niet: 'Op vrijdagmiddag is Jari eerder klaar met school. Ik ben benieuwd hoe het dan gaat.'

