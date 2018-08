Stadsfeest 2019 haalt kracht uit diversiteit

DOETINCHEM - Het Stadsfeest in Doetinchem gaat donderdag van start aan twee kanten van het centrum. De dreunende beats van Dancetour moeten opboksen tegen de melancholische klanken van de Klassieke avond op het Simonsplein als voorbode van een divers weekend.

'Het wordt een spetterend programma met verschillende acts', aldus Hanke Scheffer over de toevoeging van de klassieke avond. De concurrentie met Dancetour, dat tegelijkertijd bij de D-toren wordt gehouden, schuwt de jonge liefhebster van klassieke muziek niet.

'We zijn heel benieuwd, er staan een hoop huizen tussen dus ik hoop dat ze elkaar qua geluid niet gaan storen. De verplaatsing naar D-toren zorgde ervoor dat we iets nieuws konden proberen op het Simonsplein', vertelt programmamaker Erik Hagelstein vol vertrouwen.

Scheffer hoopt een nieuw publiek aan te spreken met de klassieke avond naast Dancetour. 'We hopen vooral jongeren en de jongvolwassenen te bereiken.'



Vol programma

Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er allerlei activiteiten en optredens in en om het centrum van de stad. Zo kan er in het Mark Tennant Plantsoen worden geschaakt, vindt het stadkoningschieten plaats en treed beatboxer B-Art op. Afsluiter is het traditionele vuurwerk, dat dit jaar wordt ontstoken vanaf het dak van het gemeentehuis.