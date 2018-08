'Hospice de Hazelaar is een hemel op aarde'

ZEVENAAR - Bijzondere openhartige verhalen over het leven in een hospice, het afscheid nemen, vriendschappen die gesloten worden en keuzes die gemaakt moeten worden. Gelderland helpt gaat dit seizoen van start met een bijzondere uitzending over hospice de Hazelaar in Zevenaar.

De wereld is kleiner geworden

Tijdens de uitzending vertellen verschillende cliënten hoe zij het einde van hun leven ervaren in dit hospice. Zo ontmoeten wij René en Eef. Beide mannen zijn ongeveer tegelijk in het hospice gekomen. Een bijzondere vriendschap volgde, voor hun is het hospice een fijne plek:

'Het leven speelt zich hier af en niet meer buiten, dit is onze plaats. Naar omstandigheden is het goed toeven hier', laat Eef weten. Waarop René aanvult: 'We kunnen lekker tegen elkaar klagen en vertellen elkaar alles. Het gaat niet over de ziekte, maar ook over wat we mee hebben gemaakt. Als Eef hier soms niet zit, dan vraag ik gelijk: gaat het goed met hem? Dan mis ik hem al omdat je een groot gedeelte van de dag samen doorbrengt. De wereld is kleiner geworden.'



Eef en René.

Confronterend

René werd eind 2017 geconfronteerd met de ziekte kanker. Er volgde een strijd van chemo's. Een vreselijke tijd waarin René erg veel moest inleveren. Zijn lichaam protesteerde. Hij kan zich nog goed het moment herinneren dat hij gebeld werd dat er plek was in het hospice: 'Ik schrok helemaal, was gewoon van slag dat ik kon komen. Dat was zo confronterend, ik heb toen ook gewoon afgezegd. Ik voelde mij te goed om hier naartoe te gaan. Maar dan ben je een maand verder en ik werd slechter en slechter en toen was ik er aan toe. Ik had zoiets van: bel maar, bel maar.'

Hemel op aarde

Nan Hoestée is één van de vrijwilligers die werkzaam is in het hospice. Het werken in het hospice heeft haar leven verrijkt en is een belangrijk onderdeel van het leven geworden: 'Ik doe wat ik kan om de mensen hier een prettige, misschien wel laatste, dag te geven. Ik voel mij hier nuttig en haal veel plezier uit mijn werk voel mij hier levendig.'



Vrijwilliger Nan Hoestée.

Het werk in het hospice heeft haar anders naar de dood leren kijken: 'Ik heb door het werk hier geleerd los te laten. De mensen die hier komen, hebben een proces meegemaakt waarin zij zich geleidelijk gaan overgeven aan de situatie en vinden hier de rust. Een cliënt zei ooit tegen mij: ‘Een hospice is een hemel op aarde.’'

In hospice de Hazelaar is het ook mogelijk om voor euthanasie te kiezen. Dit was voor meneer Van der Schrieck de reden om voor de Hazelaar te kiezen. Vorig jaar was hij nog vijftig jaar getrouwd. Hij heeft een groot deel van zijn leven samen met zijn vrouw de wereld over gevaren voor zijn werk. 'Ik heb altijd gezegd: als het zover is, kies ik voor euthanasie.' Toen ik het bericht kreeg dat ik niercelkanker had met uitzaaiingen was het voor mij al snel duidelijk. Ik weet nog niet hoe het gaat gebeuren, maar voor mij is het goed zo.'

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij de Hazelaar en maken het verschil: 'Zij kunnen net dat extra stukje aandacht geven aan de cliënten waar wij niet altijd aan toe komen', legt woonzorgbegeleider Bas Koenders uit.

