Wie of wat onthoofdde deze zwaan? Wijkagent doet lugubere ontdekking Foto: Jelle Broekman / Twitter

GROENLO - Wijkagent Jelle Broekman van Groenlo deed donderdag een nogal lugubere ontdekking. Tijdens een surveillance trof hij op de Professor Casimirweg in Groenlo een onthoofde zwaan aan in het bos. De kop en hals van het jonge dier waren niet meer in de nabije omgeving.

De agent vraagt zich op Twitter af wie of wat verantwoordelijk is voor de dood van de zwaan. Het is onduidelijk of het dier is gestorven door toedoen van een mens of een ander dier. Broekman roept mensen die iets gezien hebben dat te maken heeft met de dode zwaan op zich te melden bij de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52