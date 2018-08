Wethouder Carla Broekhuis leest voor bij Nijntje Pluis

HATTEM - In de week van 3 tot en met 9 september is de Week van de Alfabetisering. In deze week wordt door het hele land, en dus ook in Hattem, aandacht gevraagd voor lezen en schrijven. Er zijn die week verschillende voorleesmomenten bij kinderopvang, scholen en verzorgingstehuizen en andere activiteiten. Wethouder Carla Broekhuis leest donderdag 6 september voor aan kinderen van kinderopvang Nijntje Pluis.

Symposium

Donderdagmiddag 6 september bezoekt de wethouder een symposium over laaggeletterdheid in het dorpshuis aan de Griftstraat 8 in Heerde, georganiseerd door de gemeenten in de regio. Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs of het sociale domein, maar ook voor het bedrijfsleven. Het bestaat uit een plenair gedeelte en daarna volgen er meerdere workshops, onder andere over het voorkomen van laaggeletterdheid, laaggeletterdheid op de arbeidsmarkt en laaggeletterdheid en armoede.

Laaggeletterdheid

Abdelkader Benali start het plenaire gedeelte met een lezing over laaggeletterdheid. Benali deelt zijn ervaringen met de Nederlandse taal en neemt aanwezigen mee in zijn plezier in lezen en schrijven. In het tweede deel van het plenaire programma gaat Marit IJpelaar van de Stichting Lezen en Schrijven in gesprek met deskundigen op het gebied van laaggeletterdheid.

Week van de Alfabetisering

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren, een bijsluiter lezen, geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we (samen) kunnen doen. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot 9 september de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week worden door het hele land activiteiten georganiseerd die door Stichting Lezen en Schrijven ondersteund en gepromoot worden.