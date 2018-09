Bijna 100 jaar Groesbeekse politiegeschiedenis onder de hamer

Op 6 september gaat het karakteristieke gebouw onder de virtuele hamer. Daarmee wordt er bijna 100 jaar politiegeschiedenis afgesloten. ‘Het bureau stond bekend als de kazerne’, vertelt Van Galen. ‘Dat heeft nog te maken met de oude tijd, toen hier de marechaussee nog zat.’

In 1945 nam de Rijkspolitie het pand in gebruik. Het begon als een klein bureau met drie woningen voor agenten. In de loop der tijd verdwenen de woningen om meer ruimte te creëren voor het groeiende politiebureau. ‘In de begintijd had elk kerkdorp haar eigen bureau. Berg en Dal, Heilige Landstichting, Breedeweg en Groesbeek’, vertelt de wijkagent.

Van veel naar weinig bureaus

Toen de politie in 1994 ging reorganiseren verdwenen de kleine bureaus en kwamen alle agenten op het bureau in Groesbeek te werken. Met de komst van de nationale politie moest ook bureau Groesbeek het veld ruimen. ‘We zitten nu op het bureau in Wijchen. Het gaat natuurlijk niet om het bureau. Het gaat erom dat we zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk zijn. Ik zeg vaak: je kunt heel veel bureaus hebben, maar als we allemaal gaan wachten totdat er iemand komt…’, vertelt Van Galen. Groesbeek heeft inmiddels een steunpunt waar burgers nog wel terecht kunnen, op afspraak weliswaar.

De brand in de Varenstraat heeft er diep ingehakt Henry van Galen - wijkagent

Ondanks de veranderingen, waar de wijkagent zich in kan vinden, koestert Van Galen mooie herinneringen aan zijn tijd in Groesbeek. ‘Ik heb hier een fantastische tijd gehad’, zegt hij. Naast hoogtepunten waren er ook regelmatig dieptepunten in zijn dertig jaar Groesbeek. 'De brand in de Varenstraat staat heel Groesbeek bij. Dat heeft er diep ingehakt', aldus Van Galen. Bij die brand in februari 2000 kwamen zes mensen om het leven, onder wie vier jonge kinderen.

Meer bureaus verkocht

En hoewel veel bewoners niet blij waren met de sluiting van het bureau, gaat het toch echt verkocht worden. Ook de voormalige politiebureaus in Ulft, Eerbeek en Lichtenvoorde krijgen een nieuwe eigenaar. 'Ik hoop dat de buitenkant in tact blijft. Het is een karakteristiek bureau, het ligt prachtig hier op die heuvel. Ik hoop dat het aangezicht blijft, besluit de wijkagent.

Bekijk de reportage.

