De Graafschap zonder Narsingh, Hamdaoui tegen FC Emmen op de bank

DOETINCHEM - De Graafschap speelt vrijdagavond een belangrijke uitwedstrijd tegen concurrent FC Emmen. Beide clubs verloren twee keer op rij.

Trainer Henk de Jong kan niet beschikken over Furdjel Narsingh. De vleugelaanvaller kampt met een bovenbeenblessure. Hij zit niet bij de selectie voor het duel in Drenthe. Mo Hamdaoui begint op de bank, zo liet De Jong donderdag weten na de training. Tegen promovendus FC Emmen staat Youssef El Jebli in de basis.

Optie op backposities

Veel veranderingen worden er verder niet verwacht al speelt de technische staf van De Graafschap wel met de gedachte om Leeroy Owusu over te hevelen naar de rechtsbackpositie. Jordy Tutuarima keert dan terug als linksback waar hij vorig seizoen vooral speelde. Als De Jong voor deze optie kiest, komt ook Robert Klaasen terug in het elftal en zit Myenty Abena op de bank tegen FC Emmen.

Bakker speelt

Erik Bakker is niet helemaal okselfris uit het vorige duel tegen FC Groningen gekomen. De middenvelder had last van zijn enkel en miste een aantal trainingen. Bakker was er donderdag wel gewoon bij en zal vrijwel zeker kunnen spelen in Emmen.

Beide clubs wonnen hun eerste duel. Daarna volgden twee verliesbeurten. Met het interlandweekeinde voor de deur betekent het dat de druk er behoorlijk op staat voor De Graafschap. 'Vier uit vier zou mooi zijn', nam De Jong alvast een schot voor de boeg.

Opstelling: Jurjus, Abena, S.Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli