Deel dit artikel:











Gelderse campings razend populair, ook bij Duitser en Belg Foto: ANP

ERMELO - Het gaat goed met Gelderse kampeerterreinen. In het eerste halfjaar van 2018 ontvingen ze samen zo'n 256.000 gasten. Dat is ruim tien procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met die cijfers is Gelderland de provincie waar mensen het meest kamperen. Vorig jaar ging Noord-Holland er nog met de koppositie vandoor. Niet alleen meer Nederlanders weten Gelderse campings vaker te vinden, ook het aantal buitenlandse gasten loopt op. Zij komen met name uit Duitsland (77 procent) en België (12 procent). In totaal steeg het aantal Nederlandse gasten op kampeerterreinen met 6,9 procent. Het aantal buitenlandse gasten nam toe met 9,1 procent. De stijging is opvallend, omdat in voorgaande jaren nog sprake was van een daling van het aantal campinggasten. Ook andere vormen van accommodatie zoals hotels en bed and breakfasts zagen het aantal gasten stijgen.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52