Jack de Gier wil thuis onoverwinnelijkheid uitstralen

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier is heel duidelijk over hetgeen hij met zijn ploeg wil bieden in de eigen Goffert.

"De eerste wedstrijd was er veel publiek. Dat bevestigt het goede gevoel rondom de club en is een mooie entourage om in te spelen. We moeten thuis onoverwinnelijkheid uitstralen. Dat is de vorige keer aardig gelukt, alleen was het jammer dat we de voorsprong uit handen gaven. Maar het applaus dat we daarna kregen, dat doet gewoon goed en daar doen we het ook voor. Maar in de eerste divisie kunnen we niemand onderschatten. Bijna iedereen heeft zich wel versterkt en dat geldt ook voor Dordrecht."

"We zullen zelf iedere keer honderd procent top zijn om wedstrijden te winnen. We hebben veel creativiteit, maar die moet op het juiste moment de actie maken en niet overdrijven in de acties. We zullen binnen onze speelwijze wel discipline moeten hebben om het Dordrecht moeilijk te maken."

Gino Coutinho ontbreekt waarschijnlijk in het doel bij NEC. "Hij zal voor 99 procent zeker niet spelen. Hij is ziek. Gisteren hebben we niet getraind, dus dan heeft hij twee dagen niet getraind. Dat is dan teveel voor de wedstrijd van morgen. We hebben de keuze gemaakt dat Norbert Alblas dan gaat keepen."