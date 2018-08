Roosterproblemen bij Liemers College: voor niks op school en heel veel tussenuren

ZEVENAAR - De 2600 leerlingen van het Liemers College zijn deze week begonnen met de lessen, maar hoe laat die lessen zijn is niet altijd even duidelijk. Er zijn problemen met de roosters.

De middelbare school met vier locaties in Didam en Zevenaar heeft een nieuw systeem om roosters te maken. Dat systeem communiceert niet goed met het leerlingenadministratiesysteem en daardoor komen leerlingen soms voor niks heel vroeg op school, hebben ze veel tussenuren en hebben bovenbouwleerlingen vaker dan normaal een 'negende' uur. Dat betekent dat ze tot 16.30 uur op school zitten.

Problemen snel oplossen

Onderwijsdirecteur van de school Eline van der Zeyst betreurt de gang van zaken. Ze zegt er alles aan te doen om de problemen snel op te kunnen lossen. 'We begrijpen heel goed dat ouders en leerlingen hier boos over zijn. Wij balen er ook van. We richten ons er in eerste instantie op om de komende anderhalve week alle leerlingen van kloppende roosters te voorzien.'

'Het probleem met de vele tussenuren en de lange dagen is dan nog niet opgelost, maar iedereen weet dan wel waar hij aan toe is. Normaal zetten we er juist op in dat leerlingen zo min mogelijk een negende uur hebben, dus daar willen we ook snel mee aan de slag.'

De school hoopt dat uiterlijk 1 november alle problemen verholpen zijn en dat de systemen dan wel met elkaar praten.