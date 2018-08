Politie blijft weg van Ground Zero Festival in Bussloo

VOORST GEM VOORST - Het Ground Zero Festival in Bussloo kan dit weekend niet rekenen op de inzet van politieagenten. Dat laat politievakbond ACP weten. Uit protest tegen capaciteitsproblemen bij de Nationale Politie weigeren ze de openbare orde en veiligheid op het terrein te bewaken.

Alleen als er zeer ernstig gevaar is en de veiligheid van de beveiligers op het spel staat, komt de politie in actie. In plaats van werken op het festival doen agenten bijvoorbeeld schriftelijk werk op bureaus in Zutphen, Deventer en Apeldoorn.

Jarenlange frustratie

De vakbond laat weten al lang gefrustreerd te zijn over de capaciteitsproblemen die zouden ontstaat door dit soort feesten. 'Deze problemen worden al jarenlang in de hand gewerkt door het gemak waarmee burgemeesters de politie inzetten voor het in goede banen leiden van commerciële evenementen', schrijft de organisatie op haar website.

Ground Zero is een groot dancefestival in de open lucht en duurt het hele weekend. De politieactie ook. Of de organisatie van het evenement extra maatregelen neemt, is niet duidelijk.