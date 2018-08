De laatste Engelandvaarders 'zwaaien af' in gezelschap van Prinses Beatrix

ARNHEM - De laatste nog in leven zijnde Engelandvaarders zetten er een punt achter. De ene vrouw en negen mannen kwamen woensdag 29 augustus onder vlag van het Genootschap Engelandvaarders nog één keer bijeen voor een reünie in Hilversum waarbij Prinses Beatrix als speciale gast aanwezig was. De jongste van de groep is 95 jaar en vanwege die gemiddeld hoge leeftijd is besloten om te stoppen met bij elkaar komen.

Een Engelandvaarder (M/V) probeerde bezet Nederland te ontvluchten en per trein en boot(je) of per vliegtuig Groot-Britannië te bereiken met de intentie om van daaruit een bijdrage aan de bevrijding van Nederland te leveren. Sommigen deden dat door werkzaamheden in Engeland en anderen werden bijvoorbeeld als geheim agent gedropt in Nederland om met het verzet te ondersteunen oa met sabotage-acties.

Doesburgse Engelandvaarder

Een voorbeeld daarvan is Doesburger Barend Ubbink. Hij koos er in 1941 voor om het land te verlaten en reisde via Portugal naar Groot-Brittanië. Ubbink werd eind november 1942 met nog een Engelandvaarder bij Leersum gedropt met radio's en wapens. Ze werden verraden en opgewacht door de SD en vastgezet en verhoord. Ubbink slaagde er in om eind augustus 1943 te ontsnappen en via Spanje opnieuw naar Engeland 'te varen'. Na de oorlog werd de Doesburger onderscheiden met de Bronzen Leeuw, het Verzetsherdenkingskruis en het Kruis van Verdienste. Bij de inhuldiging van Beatrix als koningin in 1980 was Ubbink één van de vier verzetsmensen met een ceremoniële taak. Eén van de andere vier was de bekendste van de Engelandvaarders; Erik Hazelhoff Roelfzema (Soldaat van Oranje). Ben Ubbink overleed 31 maart 1993. Naar schatting 1500 tot 2000 mannen en vrouwen hebben tijdens de oorlog de oversteek gewaagd.