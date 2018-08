Defensie over nepbom Alberto Stegeman: 'Niet volgens afgesproken procedures gehandeld'

HET HARDE - Naar aanleiding van de nepbom die Alberto Stegeman op de kazerne in Oldebroek plaatste, meldt Defensie dat er niet volgens de afgesproken procedures is gehandeld. De beveiliging op de militaire basis wordt verder onderzocht.

'Overal moet iedereen zich legitimeren. We gaan dit onderzoeken. Het is van essentieel belang dat medewerkers zich aan de bestaande procedures houden. Weer blijkt dat veiligheid bij Defensie om continue scherpte vraagt van al het personeel. Defensie bekijkt of en zo ja welke aanvullende maatregelen moeten worden getroffen', vertelt Paul Bezuijen, woordvoerder van Defensie.

OM bepaalt mogelijke straf

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat, los van de uitzending van Stegeman, het onderzoek naar het verdachte pakketje op de legerbasis in Oldebroek doorgaat. 'De uitzending doet niets af aan het onderzoek. We onderzoeken of wat er gebeurd is strafrechtelijk strafbaar is. Dat hoeft niet zo te zijn, daar is nu nog niets concreets over te zeggen', meldt een woordvoerder van het OM.

Het onderzoek wordt geleid door het OM Oost-Nederland en wordt uitgevoerd door de marechaussee. 'Hoe lang het gaat duren, durf ik niet te zeggen. Dit is meestal geen kwestie van een paar dagen, eerder van weken of maanden. We spreken, zoals dat in ieder onderzoek zo gaat, met alle mensen die erbij betrokken zijn geweest', besluit de woordvoerder.

Telefonisch contact

Verder zegt de presentator dat hij Defensie zelf telefonisch op de hoogte heeft gebracht van zijn actie, maar een woordvoerder ontkent dit. 'Dinsdag heb ik hem gebeld omdat we een vermoeden hadden dat hij degene was die het pakketje plaatste. Dit heeft hij toen bevestigd', meldt Sander Kuypers, woordvoerder van Defensie. Er zijn ooit eerder maatregelen genomen door Defensie toen de presentator van SBS in het verleden andere kazernes binnendrong.

