Tiel krijgt geen 1,3 miljoen euro terug van zorgbedrijf Job Lanceer Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De vordering van de gemeente Tiel en andere gemeentes in de regio op het failliete zorgbedrijf Job Lanceer is door de rechtbank in Arnhem afgewezen. De gemeentes wilden 1,3 miljoen euro terug van bestuurslid Cok van den Heuvel omdat hij geen of onvoldoende zorg zou hebben verleend. De rechtbank vindt dat de gemeenten dit onvoldoende hebben onderbouwd.

De gemeenten verzochten Job Lanceer te veroordelen tot het terugbetalen van alle zorggelden die de gemeenten in de periode 2015 tot en met 2017 aan Job Lanceer hebben uitgekeerd. De gemeenten hebben volgens de rechtbank onvoldoende duidelijk gemaakt welke afspraken zij precies met Job Lanceer over de te verlenen zorg hebben gemaakt. Bovendien maakten zij ook onvoldoende duidelijk waarom zij vinden dat Job Lanceer deze afspraken heeft geschonden. Ook Van den Heuvel krijgt geen geld Bestuurder Cok van den Heuvel van Job Lanceer heeft op zijn beurt de rechtbank verzocht de gemeenten te veroordelen en aan hem de schade te vergoeden die hij heeft geleden. Die schade zou zijn ontstaan doordat de gemeenten zijn eer en goede naam zouden hebben geschonden en doordat de gemeenten beslag hebben gelegd. De rechtbank wijst ook die vordering af, omdat Cok van den Heuvel onvoldoende heeft onderbouwd dat over hem persoonlijk onrechtmatige uitingen zijn gedaan en waarom het beslag onrechtmatig zou zijn. Zie ook: Nieuw zorgbedrijf ondanks beschuldiging van fraude

Dossier zorgfraude