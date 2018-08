Lof en kritiek voor twitterende burgemeester Marcouch van Arnhem

ARNHEM - De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch haalt regelmatig het landelijke nieuws, recent bijvoorbeeld nog rond de mishandeling van twee medewerkers van zwembad Klarenbeek. 'Hou je laffe poten thuis', twitterde Marcouch toen. Inmiddels is hij een jaar burgemeester. Omroep Gelderland maakt met een aantal fractievoorzitters de balans op; hoe doet Marcouch het eigenlijk? Lof en kritiek klinken allebei.

'Tot nu toe tevreden'

Mark Koenders, fractievoorzitter van Groenlinks: "We zijn tot nu toe tevreden. Het is pas eenzesde van zijn termijn, maar je kunt nu wel al de sfeer aanvoelen. Hij laat overal zijn gezicht zien en maakt heel makkelijk contact met de Arnhemmers. En je merkt vooral tijdens de vergaderingen dat hij ervaring heeft als kamerlid. De vergaderingen verlopen strak. En heel belangrijk; hij stelt Arnhem centraal en niet het stadhuis."

'Nog steeds geen veiligheidsplan'

Gerrie Elfrink van de SP is kritisch op het veiligheidsbeleid van de burgemeester. 'Wat ik echt slecht vind, is dat er geen veiligheidsplan ligt. We hebben een burgemeester geselecteerd die wat zou betekenen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat blijft nu achter. Dat veiligheidsplan zou er in de zomer liggen.'

Ook D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg vindt zijn veiligheidsbeleid tot nu toe dun. "Een van de belangrijkste punten bij de burgemeestersbenoemingen was veiligheid en openbare orde. En het beloofde veiligheidsplan ligt er nog niet. Dat zou er deze zomer zijn. Zo wil D66 weten hoe hij staat tegenover de legalisering van softdrugs. Of over de aanpak van loverboys." Maar Andeweg is ook positief over Marcouch: "Hij is zichtbaar, een bekende Arnhemmer. En heel actief op social media. Wat van grote waarde is, is zijn netwerk in Den Haag."

'Kritiek niet terecht'

Koenders van GroenLinks vindt de kritiek op het trage verloop van het veiligheidsplan niet terecht. 'We hebben net voor de zomer extra geld gekregen voor een veiligheidsplan en dan kan je niet verwachten dat er op stel en sprong een plan ligt. Ook vond ik hem sterk tijdens de behandeling van de zogenoemde asowet.'

'Hij is toegankelijk'

VVD fractievoorzitter Leendert Combee prijst de toegankelijkheid van de burgemeester. 'Hij is veel in de verschillende wijken. Maar de hij zou ook wat meer in de regio zichtbaar moeten zijn. Misschien kiezen ondernemers dan vaker om vanuit Arnhem zaken te doen.'

Bestuurscultuur

Arnhem stond er in het verleden gekleurd op als het gaat om de bestuurscultuur. Er zou sprake zijn van een verziekte sfeer en intimidatie. In het profiel voor een nieuwe burgemeester werd ook expliciet genoemd dat een burgemeester alert moet zijn op het feit dat 'mensen of groepen elkaar niet kunnen of willen begrijpen.' Volgens D66 fractievoorzitter Andeweg slaagt hij daarin.

VVD-er Combee denkt dat de sfeer ook verbeterd is omdat er een nieuw college zit. En: 'Hij leidt de vergadering zo dat het ook niet te stoer wordt. We spreken, net als in de Tweede Kamer, via de voorzitter en daardoor wordt er niet op de persoon gespeeld. De nieuwe vergaderdiscipline is heel prettig.'

Uiteraard heeft Omroep Gelderland ook de fractievoorzitter van de PVV, Coen Verheij benaderd voor een reactie. Helaas was hij, vanwege persoonlijke omstandigheden, niet in staat te reageren.