Commissaris Clemens Cornielje weer in ziekenhuis

ARNHEM - De Gelderse commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, is weer opgenomen in het ziekenhuis.

Twee weken geleden mocht hij naar huis, na behandeling van zijn hersenvliesontsteking. Afgelopen weekend zijn er echter wat problemen ontstaan die leiden tot een terugval. Waarschijnlijk ligt dit aan de bijwerking van de medicijnen die zijn ingezet om de naweeën van de hersenvliesontsteking te bestrijden, maar dat is niet geheel zeker.

Om dingen uit te sluiten en te kijken of een ander type medicijn beter aanslaat, is de commissaris weer in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Het gaat inmiddels weer wat beter met hem, maar het verdere herstel zal zeker nog wel enige tijd vergen.

Hartverwarmend

Cornielje laat weten alle belangstelling en ondersteunende woorden hartverwarmend te vinden, het geeft hem veel energie en die is, zo zegt hij, nu ook wel nodig.

De taken van de commissaris worden waargenomen door gedeputeerde Jan Markink. Cornielje vertrekt sowieso op 1 februari volgend jaar als commissaris. Dat maakte hij al in april bekend. Hij wil graag Eerste Kamerlid worden.

