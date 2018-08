Deel dit artikel:











Betrokkene bij botsing Nijmegen was onder invloed van drugs Foto: Waldie Rutten/Persbureau Heitink

HEILIG LANDSTICHTING - De man die woensdagavond werd opgepakt na een botsing tussen twee auto's op de Sionsweg in Nijmegen, testte positief op drugs. Hij is daarom aangehouden voor rijden onder invloed. Welke drugs of medicijnen de man had gebruikt is niet bekend.

De politie wilde in eerste instantie niet zeggen waarom de bestuurder werd opgepakt. Bij het ongeval raakte een vrouw gewond. Ze werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met haar gaat is niet bekend. De botsing was rond 20.15 uur. Een zwarte auto kwam uit de wijk Brakkestein gereden en raakte om onduidelijke redenen in een slip. Hij kwam dwars over de weg op de andere weghelft stil te staan. Een tegemoetkomende witte personenauto kon hem niet meer ontwijken en knalde er in volle vaart op. De bestuurder van de zwarte auto is aangehouden. Zie ook: Politie verricht mysterieuze aanhouding na zware botsing in Nijmegen