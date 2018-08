Gemeente doet drugspand ’s-Heerenberg drie maanden op slot

'S-HEERENBERG - Een woning aan de Ganzepeppel in ’s-Heerenberg is voor de duur van drie maanden afgesloten. Dit nadat een handelshoeveelheid soft- en harddrugs werd aangetroffen door de politie.

'Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn of haar buurt', aldus burgemeester Peter de Baat over het besluit. 'Drugsgebruik en drugshandel geven een gevoel van onveiligheid voor de bewoners. Wij tolereren geen drugsproductie en drugshandel in onze gemeente; zeker niet als daar minderjarigen bij betrokken zijn. We werken nauw samen met de politie en grijpen in waar- en zodra dat kan.'



De huurder van het pand werd in juli al opgepakt, waarna alle drugs in beslag zijn genomen. Montferland hoopt dat door het stempel drugspand de bekendheid van de woning als verkooppunt van drugs wordt weggenomen.