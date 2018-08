Kunstgrasvelden Nijmeegse amateurs voorlopig verboden terrein

NIJMEGEN - De kunstgrasvelden van amateurvereniging SCE uit Nijmegen mogen voorlopig niet gebruikt worden. De voetbalclub kreeg woensdag de keuringsdienst op bezoek, die constateerde dat de hardheid van het veld te hoog is. Donderdagmiddag vindt er spoedoverleg plaats.

De gemeente Nijmegen, de KNVB en SCE gaan dan om tafel om te kijken wat er moet gebeuren. Voorzitter Jos Joosten legt uit dat de KNVB voorschrijft dat kunstgrasvelden van na 2004 in in het achtste jaar na ingebruikname moeten worden gekeurd. Deze week waren de velden van SCE, die in 2010 werden opgeleverd, aan de beurt.

Hardheid te hoog

Ze kwamen echter niet door de test. 'Op bepaalde delen van het veld is de hardheid te hoog', zegt Joosten, die niet precies weet waar de hardheid door veroorzaakt wordt. Ook kan hij nog geen antwoord kan geven op de vraag wanneer er weer gevoetbald kan worden. 'Na vandaag weet ik meer, dan hebben we om de tafel gezeten.'

De trainingen die gepland stonden voor donderdag en vrijdag komen te vervallen en het is hoogst twijfelachtig of de wedstrijden zaterdag doorgaan. Een nieuw kunstgrasveld is immers niet zomaar besteld en aangelegd.

Grotere kans op blessures

De KNVB bevestigt desgevraagd dat keuringsinstituut Kiwa heeft vastgesteld dat de velden van SCE niet voldoen aan de minimale voorwaarden. Twee hoofdvelden en een pupillenveld mogen daarom tot nader order niet gebruikt worden. 'Een veld dat niet aan de minimale voorwaarden voldoet wordt afgekeurd. Zo’n veld kan namelijk de kans op blessures vergroten', legt een woordvoerder uit.

'Samen wordt er nu naar oplossingen gekeken voor de velden. Parallel hieraan zal er door de afdeling competitiezaken van de KNVB of verenigingsadvies contact worden gelegd met de club om te kijken waar de wedstrijden nu gespeeld moeten worden. Op de kunstgrasvelden kan er nu niet gespeeld worden', geeft hij namens de bond aan.

Kunstgras in opspraak

In 2016 kwam het gebruik van kunstgrasvelden bij amateurclubs in opspraak. Het televisieprogramma Zembla wijdde toen een uitzending aan de gevaren en gezondheidsrisico's van rubberkorrels op kunstvelden. Er zou nooit goed onderzocht zijn of de kankerverwekkende stoffen die in rubbergranulaat zitten in het lichaam van sporters terecht komen.