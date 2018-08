Waar gaat deze trap in het Kröller-Müller Museum naar toe?

273 treden heeft de trap in de beeldentuin van het museum en al deze treden moet je op om het kunstwerk écht te ervaren. Pieter: Je kunt namelijk luisteren naar de vogels en het bos ruiken. Het is echte ervaring omdat het daarnaast ook afzien is.'

Pieter: 'Wanneer je aan het eind van de trap komt, krijg je een geweldige beloning.'

Met 'Kijk Uit Attention' creëert kunstenaar Krijn Giezen een buitengewone wandeling door het bos. 'Het is niet alleen het hoogste punt van het Kröller Müller Museum, maar zeker ook een hoogtepunt in de kunst', aldus Pieter.

Pieter ging natuurlijk zelf ook de uitdaging aan:

Foto: Omroep Gelderland