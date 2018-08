Deel dit artikel:











Alberto Stegeman plaatste nepbom en liep 'uren' op kazerneterrein Oldebroek Foto: Twitter Alberto Stegeman

HET HARDE - Het verdachte pakketje dat vorige week werd gevonden op de legerplaats in Oldebroek is daar achtergelaten door Alberto Stegeman, presentator van het tv-programma Undercover in Nederland. Hij deed dat om de beveiliging te testen.

Stegeman vermomde zich als Albert Bijleveld, zogenaamd een werknemer van de inlichtingendienst. Zonder moeite wandelde hij de legerbasis op met een nepbom, vertelt Stegeman aan Omroep Gelderland. Luister hier het gesprek terug met Alberto Stegeman: 'We konden overal komen' 'We hebben daar uren rondgelopen - we konden echt overal komen. Ook op plekken die aanslaggevoelig zijn', Hij legt uit hoe verbazingwekkend slecht de beveiligingslekken gecontroleerd worden door Defensie. De vermomde Stegeman plaatste het pakje met een, zoals hij zelf zegt, 'nepbom' in de kantine van de legerbasis. 'We hebben het pakketje uiteindelijk achtergelaten op een plek waar medewerkers zich veilig voelen, maar dat dus niet zijn', aldus de presentator. In het pakketje zat een foto van Stegeman zelf. Defensie zette extra mankrachten in en ook de explosievenopruimingsdienst (EOD) werd ingeschakeld. Zie ook: Urenlang onduidelijkheid om verdacht pakket op legerbasis, agenten met vest naar binnen

Geen explosieven in 'verdacht pakket' kazerne Oldebroek, onderzoek gaat door