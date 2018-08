Botsing met vier auto's in Barneveld, twee gewonden

BARNEVELD - Vier auto's zijn donderdagmorgen tegen elkaar gebotst op de Scherpenzeelseweg in Barneveld. Twee mensen raakten daarbij gewond.

Een auto stond stil, een andere probeerde uit te wijken, maar botste op een tegenligger. Vervolgens reed een andere auto op de stilstaande auto.

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden schaalde op omdat het leek of er brand was in een van de voertuigen. Dat bleek niet zo te zijn.