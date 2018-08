SV Loil blij met overstap van elf voetbalsters

LOIL - Sportvereniging Loil is erg trots op het aantrekken van elf talentvolle speelsters van FC Gelre. Het elftal wilde na het uiteenvallen van het Achterhoekse vrouwenvoetbalbolwerk bij elkaar blijven en kreeg op Sportpark De Korenakker daarvoor alle ruimte.

'Ik zie het als een beloning dat die meiden naar SV Loil zijn gegaan. Blijkbaar hebben we dan toch iets goed gedaan als club, dat die meiden de overstap willen maken van Gelre naar Loil. Ze hadden ook heel makkelijk uit kunnen waaien naar andere verenigingen met vrouwenelftallen op een hoog niveau', vertelt interim-voorzitter Johnny Berendsen over de overname van speelsters van FC Gelre. 'Met pijn in mijn hart heb ik die club als een nachtkaars uit zien gaan, want we hebben er eerder veel tijd en moeite in gestoken om ze naar Loil te halen.'



Ook de dames zijn blij met de nieuwe kans bij SV Loil. 'We wilden graag met het hele team bij elkaar blijven en die mogelijkheid bood Loil ons. Dus toen hebben we besloten als één team naar Loil te gaan, met de meiden die nog wilden voetballen', vertelt speelster Juliette Godschalk. De vereniging is erg te spreken over de komst van de talentvolle speelsters. 'Dat ze op hoog niveau voetballen, brengt wel een gevoel van trots met zich mee. Het is een fantastische lichting, als deze meiden bij elkaar blijven kan dat voor een vliegwieleffect zorgen bij andere meiden', hoopt Berendsen.

Einde van FC Gelre

FC Gelre viel begin dit jaar uiteen na onenigheid over betalingen aan stafleden. Diverse speelsters besloten daarop te staken en later het voetbalvrouwenbolwerk de rug toe te keren. De club wist voor dit seizoen niet genoeg speelsters op de been te krijgen en besloot dan ook geen teams meer in te schrijven. De vereniging kampte al langere tijd met problemen, onder meer door de opkomst van vrouwenvoetbal in de Achterhoek.