Opties genoeg voor Bruns om te vertrekken bij Vitesse

ARNHEM - Thomas Bruns wil graag vertrekken bij Vitesse en dat lijkt ook te lukken.

De middenvelder heeft opties te over. Meerdere clubs willen de 26-jarige Tukker huren. Zo heeft zijn oude club Heracles interesse, maar zijn ook PEC Zwolle en Fortuna Sittard in de markt. Daarnaast is er ook belangstelling vanuit het buitenland.

Bruns kwam in 2017 van Heracles over naar Vitesse en had aanvankelijk een basisplaats. Hij scoorde ook de belangrijke gelijkmaker in de Europa League-wedstrijd uit tegen Zulte-Waregem. Maar door de doorbraak van Mason Mount verdween hij uit het elftal. Dit seizoen speelde hij wel in de eerste wedstrijd tegen Viitorul, maar daarna kreeg Matus Bero de voorkeur. En door de komst van Martin Ødegaard is hij nog verder gezakt in de hiërarchie op het middenveld. Bruns heeft nog tot vrijdagavond om een nieuwe club te vinden, want dan sluit de transferwindow.

