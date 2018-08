Militairen Oranjekazerne slaan terug met aangifte tegen 'slachtoffers'

ARNHEM - Negen militairen van de Oranjekazerne in Schaarsbergen die beschuldigd worden van pesterijen, aanranding, mishandeling en bedreiging slaan terug. Ze ondernemen stappen tegen drie oud-collega's en zeggen in het AD dat hun verhalen niet kloppen.

De gepeste collega’s maakten deel uit van de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade. Zij deden in november vorig jaar hun verhaal in de Volkskrant. Eén van hen zei dat hij in Schaarsbergen jarenlang werd gekleineerd en vernederd, tot hij er wegging. Zo werd er iedere ochtend over hem heen geplast en dwongen collega's hem drugs te gebruiken.

Twee andere militairen gaven aan dat ze tijdens een ontgroeningsritueel slachtoffer waren geworden van aanranding. Zij kregen een vinger in de kont gestopt. De daders zouden sergeanten en korporaals uit dezelfde eenheid in Schaarsbergen zijn. In totaal ging het om tien militairen die beschuldigd werden.

Nog geen vervolging

Defensie startte een intern onderzoek en bestrafte vier militairen naar aanleiding van de incidenten, maar ging nog niet over tot vervolging. Volgens het AD doen negen militairen die gelegerd waren in Schaarsbergen en tot de groep van tien behoorden nu zélf aangifte tegen drie slachtoffers. Ze zeggen dat de verhalen over de misstanden compleet verzonnen zijn en verwijten hun oud-collega's smaad en laster en het doen van een valse aangifte.

Advocaat Michael Ruperti, die zes militairen juridisch bijstaat, stelt het dat verhaal van de slachtoffers rammelt. 'Eén van de slachtoffers zegt dat hij door meerdere mensen anaal is verkracht, maar hij noemt slechts een naam en verder niet', aldus advocaat Ruperti in de ochtendkrant. Ook weerspreekt hij het zogenaamde 'leeuwenkuilincident', waarbij een slachtoffer werd gedwongen een theedoek uit de leeuwenkuil in Burgers Zoo te halen.

De advocaat zegt dat in het dossier uit niets blijkt dat dit echt gebeurd is. Hij betoogt dat zijn cliënten privé grote problemen kregen nadat de zaak in de publiciteit kwam.

Steken laten vallen

In maart concludeerde de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie dat Defensie forse steken had laten vallen bij het interne onderzoek naar de misstanden in Schaarsbergen. In de interne commissie zat iemand die de verdachten kende en in het dossier ontbraken belangrijke stukken.

