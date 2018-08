Tielenaar Riesebeek tweede in verregende Druivenkoers

OVERIJSE - Oscar Riesebeek was dichtbij de zege in de Druivenkoers.

De Belgische semi-klassieker werd gereden in noodweer. De 25-jarige Tielenaar zat mee in de juiste slag met de Belgen Jimmy Janssens en Xavier Meurisse. Mede door de inspanningen van Riesebeek werd Janssen gelost, maar in de sprint bleek Meurisse te sterk.

Oscar Riesebeek onderscheidde zich dit seizoen al met een lange aanval in de Amstel Gold Race en was dichtbij de zege in de Volta Limburg Classic, maar viel toen in de finale.