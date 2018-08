Schennispleger valt 14-jarig meisje lastig op Apedijk

EIBERGEN - Een onbekende man heeft dinsdagochtend rond 9.00 uur in het buitengebied van Eibergen zijn geslachtsdeel laten zien aan een 14-jarig meisje.

De man deed dat op de Apedijk, ter hoogte van het bruggetje. Een signalement heeft de politie niet gegeven, maar men wil wel graag weten wie de man is en of hij vaker gesignaleerd is in het buitengebied van Eibergen. Wie meer informatie heeft kan zich wenden tot de politie via het telefoonnummer 0900-8844.