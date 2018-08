Tiel gedwongen akkoord met nieuwe afvalinzameling

TIEL - De gemeenteraad van Tiel is woensdagavond akkoord gegaan met de nieuwe methode van inzameling van restafval. Een meerderheid van de raad is tegen het nieuwe systeem, maar voelt zich gedwongen om met de plannen van afvalbedrijf AVRI mee te gaan.

Komend jaar gaat hierdoor in de stedelijke gebieden het omgekeerd inzamelen van start. Dat betekent dat er per wijk een ondergrondse afvalcontainer komt waar mensen met een pasje het restafval kwijt kunnen. Dit moet de afvalscheiding nog verder stimuleren. Nu betaalt iedereen al een bedrag bij het legen van de grijscontainer, maar het idee van AVRI is dat er minder restafval komt als mensen ook nog moeten gaan lopen. Tiel is juist bang voor meer zwerfafval.

Uitstel te duur

Het idee van Tiel om een jaar uitstel aan te vragen leverde een extra kostenplaatje op van 750.000 euro. Dat kan de gemeente niet betalen, en dus ging de raad overstag. Tiel wilde wel aanvankelijk onderzoeken of er meer maatwerk mogelijk was.

Procedure bij provincie

De gemeente begint wel een geschillenprocedure bij de provincie Gelderland over het in hun ogen onzorgvuldig gevoerde proces van AVRI.