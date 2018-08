Politie verricht mysterieuze aanhouding na zware botsing in Nijmegen

NIJMEGEN - Bij een botsing tussen twee auto's op de Sionsweg in Nijmegen is woensdagavond een vrouw gewond geraakt. De politie heeft de bestuurder van een andere auto aangehouden. Waarom wil zij echter niet zeggen.

Het ongeval vond plaats rond 20.15 uur. Een zwarte auto kwam vanaf de Brakkestein en raakte om onduidelijke redenen in een slip. Daardoor kwam de wagen dwars over de weg op de andere weghelft stil te staan. Een tegemoetkomende witte personenauto kon de zwarte auto niet meer ontwijken en knalde er in volle vaart op.

De bestuurster van de witte auto liep onbekende verwondingen op. Ze werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield de bestuurder van de zwarte auto aan. De reden hiervan wil de politie niet meedelen.

De impact van de klap was goed te zien en de schade aan beide auto's was fors. Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen geborgen.