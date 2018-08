Ouders terreurverdachte Vincent T. verbijsterd over aanhouding

ARNHEM - Hun zoon zit al drie maanden vast. De ouders van Vincent T., een 43-jarige man uit Doornenburg, hebben alleen een paar brieven van hem uit de zwaar bewaakte gevangenis in Vught gekregen. Ze zijn verbijsterd over wat er is gebeurd.

Aanslag op moslims

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat Vincent T. van plan was om een aanslag te plegen op moslims. 'Het onderzoek is gestart naar aanleiding van informatie dat de man geweld tegen moslims gerechtvaardigd achtte en handelingen zou verrichten om daartoe over te gaan. Ook was er informatie dat hij mogelijk over een hoeveelheid explosieven kon beschikken. Bij een doorzoeking in zijn woning is een alarmpistool en een groot aantal scherpe kogelpatronen in beslaggenomen', luidt de verklaring van het Arrondissementsparket Oost-Nederland die woensdagmiddag is verspreid aan onder meer Omroep Gelderland.

Diamanten, explosieven en drugs

'Ze stonden inderdaad voor de deur. Met wel twintig man', vertelt de moeder van Vincent T. aan de keukentafel in Doornenburg. Zijn vader vult aan: 'Ze vroegen of we explosieven, diamanten of drugs in huis hadden!' Het echtpaar kan er nog steeds niet bij. Alsof ze gek zijn geworden bij justitie. Zoon 'Vince' heeft volgens beide ouders helemaal niks gedaan.

Bij de huiszoeking vindt de politie geen explosieven, en diamanten en drugs evenmin. Alleen twee alarmpistolen. Eén van vader ('die had ik inderdaad liggen voor de veiligheid') en ééntje van Vincent ('maar die was kapot'). En ja, ook een zak met kogels. Die had Vincent meegenomen uit het leger.

'Vincent zit bij de commando's'

Op tafel ligt een foto van Vincent. Wie op internet naar hem zoekt, komt van alles tegen. In 2007 stond hij bij de Provinciale Statenverkiezingen op nummer 2 van de lijst van de partij Eén voor de Vrijheid. Verder had hij een incassobureau en ook komt de naam van het bedrijf Pame Airways naar boven.

'De activiteiten van Pame Airways BV vinden (onder andere) plaats in de branche: Personenvervoer door de lucht', staat in de gegevens uit het KvK-register. De vestiging van dit bedrijf is merkwaardig genoeg in een flatje vierhoog in de Arnhemse wijk Presikhaaf. 'Dat was ook flauwekul; een jongensdroom', vertelt moeder. Vincent woont al ruim een jaar niet meer in het flatje in Arnhem. Hij woonde weer thuis.

'Vincent zit bij de commando's', zegt zijn vader. 'Hij ging drie keer in de week naar Roosendaal voor training. Als de politie het niet aankan, dan komt de ME. En als zij het niet kunnen, dan komen de commando's waar Vincent bij zit', vertelt vader enigszins trots. Op de foto die op tafel ligt, draagt Vincent een groene baret. Hij lijkt niet het type Rambo op de foto die in de tuin naast het ouderlijk huis genomen is. In de jaren negentig zat hij bij de luchtmobiele brigade en hij zou anderhalf jaar geleden gevraagd zijn om bij de commando's te komen.

Defensie kon woensdagavond nog niet bevestigen dat Vincent T. inderdaad bij de commando's zit.

Facebook

Maar waarom zit hij nu vast? Pa en ma kijken zwijgend met grote ogen van ongeloof. Ze hebben geen idee. Vincent zat op Facebook. Daar discussieerde hij met buitenlanders, of buutenlanders zoals ze hier in Doornenburg zeggen. Op internet gaf hij ze ervan langs. 'Sommige buitenlanders waren het zelfs met hem eens!', zegt vader. Maar dreigementen? Een aankondiging van een aanslag? 'Nee, helemaal niks', zegt zijn moeder.

Raadsel

Het is nog steeds een raadsel waarom Vincent T. in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught zit. Opmerkelijk genoeg de plek waar radicale moslims als Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, ook opgesloten zitten. Op 7 september is een zitting bij de rechtbank. Maar ook dan krijgen de ouders van Vincent hun zoon niet te zien. De zitting is achter gesloten deuren. 'Ik wil hem gewoon weer thuis hebben', zegt moeder geëmotioneerd.

Openbaar Ministerie zwijgt

'Het OM acht het van groot belang dat mensen die zich schuldig maken aan gewelddadig extremisme worden opgespoord en vervolgd', staat er in het persbericht van het Arrondissementsparket Oost-Nederland. Maar op het verzoek voor een interview op tv of radio van Omroep Gelderland wil het OM niet ingaan. Terwijl Vincent T. al 90 dagen vast zit, zwijgt het OM. Vragen als; 'Wat was Vincent dan van plan?' of 'Wat heeft hij geroepen op Facebook dat zo erg was dat er een huiszoeking met twintig man en twee speurhonden nodig was?' blijven daarmee voorlopig onbeantwoord.

