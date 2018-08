Deel dit artikel:











Lokale partij VóórNeerijnen heft zichzelf op

NEERIJNEN - De lokale partij VóórNeerijnen heft zichzelf op per 1 januari 2019. De partij doet daarom niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 november in Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal. De drie gemeenten gaan samen op in de nieuwe gemeente West Betuwe.

Van VóórNeerijnen telt nu nog drie zetels in de raad van Neerijnen. Met het verdwijnen van de gemeente Neerijnen heeft de partij naar eigen zeggen geen toekomst meer. Volgens fractievoorzitter Ed van Tellingen bewees de partij de afgelopen vijf jaar zijn 'meerwaarde door op een kritische, maar ook altijd constructieve manier de lokale politiek in Neerijnen weer positief op de kaart te zetten.' De partij had in eigen woorden oog voor feiten en de belangen en gevoelens van burgers. Bij de verkiezingen van 2014 werd de partij aangevoerd door oud-NOS journalist Wouter Kurpershoek. Een jaar later trad Kurpershoek terug als fractievoorzitter. Hij bleef wel raadslid. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52