Deel dit artikel:











Ravage na botsing met buurtbus Foto: Rens Hulman/ News United

APELDOORN - Op de kruising van de N345 met de oprit naar carpoolplaats De Kar in Apeldoorn is een buurtbus geramd door een personenauto. Er vielen geen gewonden, wel is er sprake van een ravage en staat er een flinke file.

Op beelden is te zien dat de buurtbus door de botsing op zijn kant ligt. De voorkant van de personenauto zit volledig in de prak. Ondanks de grote schade vielen er geen gewonden. In de bus zat alleen een chauffeur. In de auto zaten een man, vrouw en kind. Door het incident staat er een flinke file op de afrit van de A1. De N345 is deels afgesloten in verband met de berging van de voertuigen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52