De Graafschap neemt afscheid van Elvio van Overbeek

DOETINCHEM - De Graafschap laat rechtsbuiten Elvio van Overbeek per direct vertrekken. De 24-jarige aanvaller heeft geen uitzicht meer op speeltijd in Doetinchem.

Zijn contract op De Vijverberg liep nog tot volgend jaar zomer, maar is met wederzijds goedvinden ontbonden. Van Overbeek kwam twee jaar geleden op huurbasis over van Go Ahead Eagles. Hij viel op door zijn snelheid en kwam in zijn eerste seizoen bij De Graafschap regelmatig aan spelen toe. Daarna lijfde de club hem definitief in.

Nadat de ploeg in zijn tweede seizoen overstapte naar een 5-3-2 opstelling werd Van Overbeek vaker geposteerd als rechtsback. In aanloop naar de promotie van De Graafschap kwam hij minder aan spelen toe, mede door blessures. Dit seizoen raakte de aanvaller buiten beeld, ook door de komst van Furdjel Narsingh en Daryl van Mieghem.