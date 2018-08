Deel dit artikel:











Apeldoorn krijgt fonkelnieuw Family Entertainment Center Foto: Accres Apeldoorn

ARNHEM - Apeldoorn krijgt er in de loop van volgend jaar een grote attractie bij. Aan de Dubbelbeek, in de buurt Malkenschoten, verrijst dan een Family Entertainment Center. Dat is een complex dat onderdak biedt aan meerdere activiteiten. In Apeldoorn komen onder meer een indoor- en outdoor kartbaan, een escaperoom en glow-bowling banen.

Het Family Entertainment Center (FEC) krijgt na de opening de naam ZERO055, een verwijzing naar het netnummer van de stad. Eerder opende een andere vestiging met dezelfde naam zijn deuren in Enschede. De exploitatie is in handen van het bedrijf Accres uit Apeldoorn. De gekozen locatie in Apeldoorn is geen onlogische; het nieuwe complex komt straks tussen sportschool Smart-Fit, voetbalvereniging Apeldoornse Boys, Aquacentrum Malkander en Kinderparadijs Malkenschoten. Half september begint Nieuwenhuis Bouwbedrijf uit Rijssen met de bouw. De activiteiten van het FEC richten zich op gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar, studenten, groepen, bedrijfsuitjes en toeristen. In 1993 startte het uit Amerika overgewaaide concept in Volkel in Noord-Brabant. In de jaren daarna kregen meerdere steden een FEC en volgend jaar komt Apeldoorn daar dus bij. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52