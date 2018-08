Droogte maakt onderhoud Achterhoeks moeras mogelijk

MARIENVELDE - De droogte van de afgelopen maanden heeft op veel plekken voor problemen gezorgd, maar niet overal. Op een klein plekje in het buitengebied van het Achterhoekse Mariënvelde zijn ze er blij mee. Een klein moerasje van Staatsbosbeheer is hier namelijk drooggevallen. Daardoor is er voor het eerst sinds de jaren '80 onderhoud mogelijk in het natuurgebied.

'Het was altijd zo nat in het gebied dat we er helemaal niet in konden voor onderhoud', zegt Miranda Berendsen van Staatsbosbeheer. 'Of het had met bijzonder materiaal gemoeten, maar dan is het ook een geldkwestie. Nu kunnen we er zo in en is het werk ook goed uit te voeren.'

Boomkikker

En daar zijn ze blij mee. Het gras en de oevers van het moeras zijn helemaal overwoekerd en verdwenen. Er moeten onder anderen veel boomstronken uit. Door het achterstallig onderhoud is waarschijnlijk de boomkikker helemaal uit het gebied verdwenen. Als het moeras weer een beetje in oorspronkelijke staat kan worden hersteld, hoopt Staatsbosbeheer dat de kikker misschien nog weer terugkeert.

Overigens was het laatste onderhoud in de jaren '80 ook mogelijk door de weersomstandigheden, al waren die wel totaal verschillend van nu. Ze konden het gebied toen goed in omdat alles helemaal bevroren was.