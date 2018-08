Directeur geeft werknemers bijzonder cadeau voor jubileum: 'Allemaal een AED'

ZEVENAAR - Een goeie fles wijn, een gezellig etentje of zelfs een weekendje weg. Er zijn tal van manieren om als bedrijf een jubileum te vieren, maar bij het bedrijf DuFor in Zevenaar luisteren ze het 10-jarig bestaan wel op een heel bijzondere manier op. Alle werknemers krijgen daar namelijk een AED cadeau. 'Ze mogen zelf weten waar ze hem op gaan hangen.'

Directeur Arjen van Kempen was op zoek naar een passend cadeau voor zijn personeel. Nadat hij met zijn medewerkers een AED-cursus volgde, kwam hij op het idee. 'Eigenlijk wist ik direct; 'dit is het mooiste geschenk dat ik ze kan geven'. Dus toen ben ik met Jan Lankwarden (de opleider die de cursus verzorgde) in gesprek gegaan om te kijken of ik er 40 kon aanschaffen', zegt Van Kempen. Het bedrijf heeft een vestiging in Emmen en in Zevenaar. In Emmen zijn de levensreddende apparaten vorige week aan het personeel uitgedeeld. De overige 21 AED's, in Zevenaar, volgen deze week.

Emoties bij cadeau

Een van de medewerkers die een AED ontvangt is Elsa Wanders. Zij raakte bijna geëmotioneerd door de gift van haar directeur. 'Ik kon het eigenlijk niet geloven. Het is een prachtig cadeau, ik voel me hierdoor heel erg gewaardeerd', vertelt ze. Bij Elsa in de straat hangt op 200 meter al een AED maar dat betekent niet dat ze er geen goede bestemming voor heeft. Integendeel. 'Mijn vader is hartpatiënt dus ik hang 'm bij mijn ouders op. Voor hem kan het van levensbelang zijn.'

Prijskaartje

Gesterkt door de positieve en soms geëmotioneerde reacties van zijn medewerkers, hoopt Van Kempen dat andere werkgevers zijn voorbeeld zullen gaan volgen. 'Toen wij die uitleg kregen tijdens de cursus merk je pas wat zo'n apparaat voor een verschil kan maken. We hadden er hier al één hangen, maar eigenlijk moeten ze nog op veel meer plekken beschikbaar zijn.'

Ondanks het flinke prijskaartje (ruim duizend euro per AED) blijft het voor het personeel niet bij deze ene gift. 'We gaan binnenkort ook nog gezellig een weekendje weg met elkaar', besluit Van Kempen lachend.

Wat is een AED? Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. In principe