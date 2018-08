Van Vleuten enorm opgelucht: 'Het is een episch ritje geworden'

Op 5 kilometer van de meet koos Van Vleuten in de afdaling een verkeerde afslag, waardoor ze 30 seconden van haar voorsprong verloor. Ze herstelde zich en wist tot aan de finish 15 seconden voor de jagende meute te blijven.

Van Vleuten raakte bij de splitsing in de war van het bord van organisator Boels. Ze zag het aan voor een wedstrijdbord, maar dat was het niet. 'Ze zijn op dat stuk bezig met wegwerkzaamheden. Ik pakte de weg rechtdoor, mede doordat er geen motor was die me de weg wees.'

'Nu is het verloren'

'Toen ik verder reed op die weg en bij de wegwerkzaamheden kwam, wist ik gelijk dat het niet de goede route was. Daarna ben ik omgekeerd. Ik dacht toen 'nu is het verloren'.' Van Vleuten zette de gang erin en hield voldoende marge over om de etappezege te pakken. 'Ik had liever meer voorsprong gehad, dat is wel jammer. Maar ik wel blij dat ik gewonnen heb. Het is een epic ritje geworden', aldus een opgeluchte Van Vleuten.

Kijkend naar de hele etappe spreekt de wereldkampioene van 'een tof spel' tussen de favorieten. Ze dankt haar teamgenoten van Mitchelton Scott voor de goede samenwerking. 'We waren vooruit en Anna van der Breggen wilde niet met me meerijden. Toen ging Amanda Spratt (teamgenoot van Van Vleuten, red.) ervandoor en moest Anna erachteraan. Daarna kon ik eroverheen. Het was perfect.'

Foto: Omroep Gelderland

'Niet nog eens doen'

Verkeerd rijden en toch winnen, dat had de Wageningse nog niet eerder meegemaakt. Wat haar betreft gebeurt het ook niet nog eens. 'Nee, niet meer doen. Dat is niet leuk', zegt ze lachend. 'Maar het is wel mooi om het dan zo af te sluiten.'

De Boels Ladies Tour is wat van Vleuten betreft zeker nog geen gelopen race. 'De Boels ploeg gaat het ons nog heel moeilijk maken, en Sunweb ook. Tot zondag zal het heel hard werken blijven. De Ladies Tour is geen enkele dag saai.'