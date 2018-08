Veiligheid galerijflats nog altijd onzeker

ARNHEM - Van nog negen Arnhemse galerijflats van voor 1975 is onduidelijk of de balkons en galerijvloeren wel veilig zijn. In de gemeente Ede staan daarnaast vier oude flats met mogelijk zwakke constructies, blijkt uit navraag van Omroep Gelderland.

Eind 2015 stelde toenmalig minister Stef Blok van Wonen (VVD) al een onderzoeksplicht in voor eigenaren van flats die vóór 1975 zijn gebouwd en uitstekende balkons en galerijvloeren hebben. De constructies daarvan kunnen verzwakken. In mei 2011 ging het mis met een flat in Leeuwarden, toen de galerijen van vijf woonlagen naar beneden stortten.

Uiterlijk op 1 juli 2017 moest al het onderzoek zijn uitgevoerd, waarna eventuele gebreken moesten worden verholpen. De minister vroeg de gemeenten om toe te zien op naleving van de onderzoeksplicht. In januari deed Omroep Gelderland ook al onderzoek naar de situatie rond oude galerijflats. Uit een rondgang langs de vijf grootste Gelderse gemeenten bleek toen dat er in Arnhem, Ede en Nijmegen zeker 40 oude galerijflats waren met mogelijk onveilig balkons en galerijvloeren.

'Actie nodig'

Nu blijkt dat de gemeente Ede weliswaar alle onderzoeken heeft ontvangen, maar drie van de vijf rapporten nog moet beoordelen. Van één flat is inmiddels duidelijk dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De betreffende eigenaar heeft opdracht gekregen om de constructie van de galerijvloeren te versterken. Of dit inmiddels is gebeurd, is onduidelijk.

'De kans is niet groot dat er nu ineens een balkon instort,' reageert Taeke Boersma van het CDA in Ede, 'maar het Rijk heeft niet voor niets een deadline gesteld.' Boersma stelde eerder al raadsvragen en wil dat er op korte termijn volledige duidelijkheid komt: 'Er is actie nodig.'

Geen zicht op veiligheidsrisico's

Bij de gemeente Arnhem hebben twee flateigenaren nog altijd geen onderzoeksrapport aangeleverd. De gemeente heeft daardoor geen zicht op mogelijke veiligheidsrisico's op die plekken. Uiterlijk in september worden deze rapporten verwacht, zo laat de gemeente weten.

Tot nu toe kregen de eigenaren van dertien flats in Arnhem de opdracht om maatregelen te nemen. In zeven gevallen is onduidelijk of dit inmiddels is gebeurd. Deze flateigenaren moeten bijvoorbeeld naden en lichte beschadigingen herstellen.

'Situatie niet goed in beeld'

Bij drie oude flats in Arnhem zijn tijdelijk steunen geplaatst onder de galerijen of balkons, omdat hier sprake was van een direct gevaar. De plannen voor permanente aanpassingen op deze plekken heeft de gemeente nog niet ontvangen. Eén van deze drie flats zal worden gesloopt, onder meer vanwege de staat van de galerijen. Het gaat om een gebouw aan de Kluizeweg van woningcorporatie Volkshuisvesting.

'We hebben de situatie nog niet goed in beeld', concludeert Hanny van Nunen van de PvdA in Arnhem. 'Er zit natuurlijk net een nieuw college, maar ik ga de wethouder er wel op aanspreken.'

Om wat voor flatgebouwen gaat het? De onderzoeksplicht geldt voor eigenaren van galerijflats van voor 1975, met zogeheten uitkragende (uitstekende) balkons en/of galerijvloeren. Deze zijn gemaakt van betonplaten en 'gewapend' (versterkt) met staal. De vloeren worden aan de onderzijde niet ondersteund door bijvoorbeeld een kolom en de kwaliteit van het beton is vaak slechter dan tegenwoordig. Lees hier meer.

Nijmegen: extra wapening

In de gemeente Nijmegen moesten de eigenaren van zeventien oude galerijflats onderzoek laten doen naar de veiligheid van de balkons en galerijvloeren. Begin maart waren alle onderzoeksrapporten binnen – acht maanden na het verstrijken van de deadline. In geen enkel geval waren volgens de gemeente directe maatregelen nodig.

Wel kregen verschillende flateigenaren de opdracht om extra wapening (stalen versteviging) aan te brengen in het beton van de galerijvloeren. Dat moet problemen op de langere termijn voorkomen.

