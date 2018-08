Uitbreiding bedrijventerrein De Stroet in Lunteren in zicht

LUNTEREN - De uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren van ongeveer drie hectare is een stap dichterbij gekomen, zo stelt de gemeente Ede.

De gemeente heeft een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers gesloten om de uitbreiding te realiseren.

De initiatiefnemers klopten al in 2014 met de uitbreidingsplannen aan bij de gemeente. De plannen konden toen niet doorgaan, omdat er in de afspraken met de provincie geen ruimte was voor uitbreiding op het bedrijventerrein. Nu die afspraken zijn vastgelegd in de Regionale Programmering Bedrijventerreinen, is het mogelijk de uitbreiding wel te realiseren.



Veel behoefte

Wethouder Willemien Vreugdenhil stelt dat er veel behoefte is aan extra ruimte voor een aantal bedrijven in Lunteren. ‘De uitbreiding van De Stroet is ook goed inpasbaar in de omgeving. Ik ben blij dat de uitbreiding nu echt in gang wordt gezet’, aldus Vreugdenhil.