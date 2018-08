Deel dit artikel:











Bridge to liberation experience

ARNHEM - De grootste experience van Nederland; een wereld van 360 graden met muziek, visuele effecten, film en dans! We nemen je op spectaculaire wijze mee in waargebeurde persoonlijke verhalen ten tijde van de Slag om Arnhem. Spannende, mooie en ontroerende verhalen die je zo in “het nu” zou kunnen plaatsen.

Je beleeft samen met duizenden anderen bij de John Frostbrug in Arnhem de impact van oorlog en de waarde van vrijheid. Ieder jaar staat een thema centraal. In 2018 is dit Persoonlijk verzet; het verzet anno nu. Bridge to Liberation vindt dit jaar voor het vijfde jaar plaats. We vertellen verhalen; waargebeurde persoonlijke verhalen. Bezoek de officiële website van dit evenement

https://bridgetoliberation.nl/